Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО «ПФК ЦСКА» в рамках конвертации долга клуба. Об этом сообщили в госкорпорации, пояснив, что, таким образом, долговые обязательства профессионального футбольного клуба ЦСКА перед ней полностью погашены, а ВЭБ стал основным владельцем клуба.

В рамках состоявшегося собрания акционеров клуба был сформирован новый совет директоров АО «ПФК ЦСКА». В него вошли четыре представителя ВЭБа: член наблюдательного совета госкорпорации, помощник президента РФ Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБа Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБа по городской экономике, генеральный директор ООО «Новые городские проекты» Александр Плутник. От футбольного клуба в новый совет директоров вошли президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в «ВЭБ.РФ» — это решение проблемы долга клуба, который «связывал» ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером», — прокомментировал сделку председатель ВЭБа Игорь Шувалов.



По словам президента клуба Евгения Гинера, выбранный формат погашения долга «позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах».