Минкомсвязь РФ не проводила оценку и экспертизу законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.

«Мы рассматриваем те инициативы, которые поступают к нам от Госдумы, после того как они принимаются депутатами к рассмотрению. Этот законопроект мы не видели, а поэтому дать ему экспертизу или оценку не можем», — сказал он.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в правительство РФ законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся «официальными сервисами» распространения информации, в период ЧС или режима повышенной готовности. С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер Telegram на территории РФ, блокировка применяется после того, как он отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.