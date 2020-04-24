Пороги по численности сотрудников и выручке для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) должны быть увеличены в два раза, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме главы «Опоры России» Александра Калинина в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Так, «Опора России» предлагает увеличить пороги среднесписочной численности работников и выручки, по которым фирмы относят к субъектам МСП: для микропредприятий — до 30 человек и годовой выручкой до 200 млн рублей; для малых предприятий — до 200 человек и годовой выручкой до 1,6 млрд рублей; для средних предприятий — до 500 человек и годовой выручкой до 4 млрд рублей. Такие корректировки позволят большему числу организаций претендовать на меры антикризисной государственной поддержки и развиваться в существующих экономических условиях, говорится в письме.

Для отдельных отраслей пороги стоит расширить еще сильнее, следует из обращения «Опоры России». Так, к среднему бизнесу предлагается относить гостиницы с численностью персонала до 700 человек и производителей изделий народных промыслов с количеством занятых до 1 тыс. Исключением должна стать «человекоемкая» деятельность по чистке и уборке: микропредприятия в этой сфере должны насчитывать до 200 работников, малые фирмы — до 1 тыс. человек, а средние — до 3 тыс. Средними предприятиями следует считать и магазины беспошлинной торговли с выручкой до 10 млрд рублей в год. Также бизнес-объединение предлагает считать МСП хозяйственные общества, единственными участниками которых выступают потребительские ассоциации и союзы, относящиеся к крупному бизнесу.

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По словам экспертов, расширение перечня МСП потребует от российского бюджета более 200 млрд рублей дополнительной поддержки, официально объявленных объемов помощи будет недостаточно для сохранения рабочих мест и потенциала роста предприятий. Увеличение планки отнесения фирм к малым и средним не только облегчит компаниям прохождение кризиса, но и поможет выполнить задачи нацпроекта МСП. Расширение критериев для МСП видится сегодня целесообразным, но реальную эффективность этой меры определит то, насколько простым будет процесс получения льгот и субсидий при обращении со стороны бизнеса, а также на какие совокупные объемы такой поддержки смогут пойти власти, резюмировали эксперты.