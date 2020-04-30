«Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направили председателю правительства Михаилу Мишустину пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), предложения по восстановлению деловой активности после пандемии коронавируса и инициативы посткризисного развития экономики.

Как отмечается в письме, 28 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать в ближайшее время новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. «В этой связи направляем Вам развернутые предложения Координационного совета предпринимательских союзов России по внедрению мер поддержки предприятий для ускорения их выхода из кризисной ситуации и успешного посткризисного развития», — написали бизнес-объединения.

Так, предлагается правительству субсидировать кредиты на модернизацию производства в размере ключевой ставки ЦБ. «Повышение доступности финансовых средств для компаний, обеспечивающих как текущую деятельность, так и продолжение реализуемых, запуск новых инвестпроектов: субсидирование кредитов на модернизацию и техническое перевооружение производств в размере ключевой ставки», — отмечается в письме. В числе других инициатив — расширение программы льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств путем увеличения лимита до 10 млрд рублей, но не более 10% от оборота компании, а также распространение программы на дочерние компании системообразующих организаций.

Бизнес попросил Мишустина о субсидиях на две трети зарплаты работников Речь идет о компаниях, столкнувшихся с вынужденной приостановкой работы из-за ситуации с коронавирусом.

Также бизнес-объединения предлагают бессрочные облигации госкомпаниям с предоставлением банкам, которые будут их выпускать, стопроцентных государственных гарантий, создание «фонда фондов». В письме озвучена инициатива о «запуске новых и расширении существующих льготных лизинговых программ для широкого перечня отраслей, включая субсидирование процентной ставки по лизингу технологического оборудования, распространение мер по отсрочке платежей по кредитным договорам банков на договоры лизинга лизинговых компаний, выпуск рекомендаций лизинговым организациям о предоставлении каникул по уплате лизинговых платежей».

Авторы письма также просят о запуске программы рекапитализации российских несырьевых предприятий посредством выдачи субординированных кредитов сроком на три — пять лет. «Гарантировать банкам 60—80% риска по данным кредитам. Выделить отдельную строку для учета субординированных кредитов в РСБУ. Данная мера позволит задействовать банковскую ликвидность для поддержки российских предприятий и форсированно развернуть инфраструктуру выдачи субординированных кредитов», — отмечается в письме.