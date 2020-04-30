Севергазбанк снизил ипотечную ставку до 6,3% годовых в рамках новой государственной программы, говорится в релизе финучреждения.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках госпрограммы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей — для остальных регионов страны. Первоначальный взнос, в качестве которого можно использовать средства материнского капитала, установлен на уровне от 20% стоимости жилья. Срок кредитования — 3—25 лет.

Пониженная ставка по госпрограмме будет действовать в течение всего срока ипотечного кредита. Воспользоваться предложением можно до 1 ноября 2020 года.