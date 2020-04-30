В Нижегородской области заключен под стражу бывший директор казначейства коммерческого банка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Фигуранту предъявлено обвинение в растрате и фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

По версии следствия, обвиняемый и неустановленные лица разработали общую схему растраты денежных средств банка за счет их незаконного перечисления на счета контрагентов, открытые в иностранном банке. Общая сумма растраты за период с 2013 по 2016 год превысила 487 млн рублей. Для сокрытия преступной деятельности обвиняемый и его сообщники в указанный период регулярно фальсифицировали документацию банка, отображая в ней не соответствующие действительности сведения об остатках средств на корреспондентских счетах банка, следует из сообщения СК.

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал частично. Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в релизе.

Название банка там не фигурирует, но указано, что в 2019 году ЦБ отозвал у него лицензию.



В прошлом году лицензия была отозвана у двух нижегородских банков: Радиотехбанка (в январе) и банка «Ассоциация» (в июле). По данным местных СМИ (например, нижегородской редакции РБК ), арестован бывший топ-менеджер «Ассоциации». Напомним, в сентябре 2019-го сообщалось, что следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством банка «Ассоциация».

