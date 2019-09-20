Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством банка «Ассоциация». Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России по Нижегородской области.



«Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО «КБ «Ассоциация», то есть по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства банка, «обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность указанной кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации». Затем они предоставляли эти сведения в Центробанк, чтобы скрыть основания для отзыва у банка «Ассоциация» лицензии, указывают в ведомстве.

В настоящее время следствие проводит комплекс действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Банк «Ассоциация» заявил о мошенничестве со стороны сотрудника казначейства Банк направил заявление в правоохранительные органы.

Напомним, лицензия на осуществление банковских операций у «Ассоциации» была отозвана 29 июля текущего года. Банк России сообщал, что был установлен «факт отсутствия на счетах банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации».

В самой кредитной организации позже объяснили, что «руководством банка вместе с ЦБ был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT».