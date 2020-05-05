Компании малого бизнеса в Великобритании с понедельника могут получить беспроцентные кредиты в размере до 50 тыс. фунтов стерлингов в рамках господдержки в условиях коронавируса, говорится в сообщении британского правительства.

Министр финансов страны Риши Сунак на прошлой неделе заявил, что малые компании смогут подать заявки на новые займы на сумму до 25% от своего оборота, максимум до 50 тыс. фунтов. При этом правительство будет оплачивать проценты по кредитам в первые 12 месяцев срока кредита.

В числе тех, кто может рассчитывать на займы, — частные предприниматели, парикмахерские, небольшие кофейни, цветочные магазины, чей бизнес существенно пострадал из-за пандемии коронавируса. Все заявители будут обязаны пройти стандартную проверку, в том числе на деятельность по отмыванию средств.

«С 9 часов сегодняшнего утра собственники малого бизнеса могут подать заявки в аккредитованные банки, заполнив простые онлайн-формы с семью вопросами», — сообщает правительство.

Также власти страны достигли соглашения с банками о фиксированной ставке по указанным кредитам в размере 2,5%. Компании, которые ранее взяли кредиты в рамках поддержки на фоне COVID-19, могут перевести свои заимствования на указанную ставку, подчеркнули в правительстве.

Власти Британии с началом пандемии коронавируса объявили о поддержке бизнеса, выделив на это 330 млрд фунтов стерлингов. Компаниям начали выдавать кредиты, обеспеченные госгарантией. Также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.