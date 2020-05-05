ВТБ разработал и активно внедряет IT-решение «Цифровая платформа застройщиков» для работы с корпоративными клиентами из строительной отрасли, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В текущей ситуации, когда большое количество сделок переходит в онлайн-формат, разработанные решения позволяют продолжать реализацию трансакций с застройщиками, поддерживать спрос и обеспечивать оживление в отрасли», — говорится в релизе.



В частности, одним из пилотных проектов стало создание «Личного кабинета застройщика». Это решение позволяет обмениваться файлами больших объемов между банком и клиентами из этой отрасли. В систему загружены данные более чем о 30 проектах, в перспективе работа через «Личный кабинет застройщика» предполагается по всем проектам проектного финансирования.

Банк также дорабатывает функционал, позволяющий передавать документы с электронной цифровой подписью, хранить файлы в облаке для работы застройщиков, создавать гибкую классификацию, автоматически разбирать полученные документы по типам. После окончательной доработки система будет интегрирована в общие сервисы банка, что упростит получение доступа как для клиентов, так и для сотрудников.

ВТБ заключил 79 кредитных соглашений по проектам строительства жилья. На данный момент объем средств на эскроу-счетах банка составляет 88,1 млрд рублей, общий объем одобренных проектов — 228,6 млрд рублей. В течение апреля было открыто еще 1 386 эскроу-счетов.

На текущий момент банком одобрено финансирование строительных проектов более чем в 20 регионах России.