Займами для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов государство не должно лишать банки аппетита к кредитованию экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» . По его словам, власти не хотят тратить много из ФНБ, но и «пылесосить всю ликвидность с рынка тоже не верно».

«Государство своими займами не должно лишать банки аппетита к кредитованию экономики. Мы не хотим тратить много из ФНБ, растратить его за два года было бы неправильно, но и пылесосить всю ликвидность с рынка тоже не верно. Прирост банковского кредитования в год около 5 триллионов рублей, если в следующие годы мы будем своими размещениями сметать весь этот прирост для финансирования дефицита бюджета, в чем тут экономический смысл? К займам нужно подходить очень аккуратно. В итоге в этом году мы планируем привлечь с рынка 4—4,5 триллиона рублей — это очень много», — сообщил Силуанов.

«Мы действительно собираемся дополнительно занимать для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов от 1,5% до 2% ВВП, на последних аукционах мы размещаем ОФЗ более чем на 100 миллиардов рублей вместо обычных 20—30 миллиардов. Спрос на наши бумаги есть, банки в нынешних условиях с удовольствием покупают надежные государственные облигации», — пояснил министр финансов РФ и отметил, что в России стоимость госдолга высокая.

«Мы сейчас занимаем под 5,5—6,3%, развитые страны — меньше чем под 1%. Ежегодно мы уже платим более 800 миллиардов рублей одних процентов, если удвоим привлечения, будем платить уже около 1,5% ВВП, а это более 6% всего бюджета — придется сокращать другие расходы», — сказал Силуанов.