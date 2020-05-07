Деловая активность в российской экономике ожидаемо снизилась в марте под влиянием ослабления внешнего спроса. Ограничительные меры, введенные во многих странах для борьбы с коронавирусной инфекцией, уже в марте начали оказывать влияние на ряд отраслей. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Основной вклад в ухудшение производственной активности внесли добывающие производства и транспорт. В условиях высокой заполненности газохранилищ и теплой погоды в Европе в начале весны вновь снизилась добыча газа. Сокращение экспортных поставок угля и черных металлов стало значимым фактором снижения грузооборота железнодорожного транспорта. Кроме того, ослабление рубля, а также ограничения производственной активности в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции привели к снижению доступности импортных комплектующих. В результате в марте снизилось производство отечественных инвестиционных товаров и ослабла инвестиционная активность.

В МЭР оценили масштабы снижения экономической активности в России Индикатор экономической активности рассчитывается на основе шести оперативных показателей.

В то же время потребительская активность оставалась высокой. В преддверии введения режима самоизоляции вырос спрос на товары длительного хранения и предметы личной гигиены. Кроме того, росли продажи бытовой техники, что связано с временным увеличением инфляционных ожиданий на фоне ослабления рубля. Годовые темпы прироста оборота розничной торговли в марте находились на максимальных уровнях с 2012 года.

«В годовом выражении оборот розничной торговли в марте вырос на 5,6%, что является максимальным значением с 2012 года (в феврале — 4,6%). В условиях стагнации реальных располагаемых доходов расширение потребительской активности финансировалось также за счет сокращения сбережений. Норма сбережений в I квартале снизилась до 6,3% (в IV квартале — 12%). Основным фактором ее снижения был отток валютных депозитов населения из-­за уменьшения их привлекательности. С начала 2020 года банки сворачивали линейку депозитных продуктов в иностранной валюте и планомерно снижали ставки по ним», — говорится в обзоре.



По оценкам Банка России, в I квартале 2020 года годовой темп прироста ВВП составил 1,5—2%, однако уже во II квартале он перейдет в отрицательную область из-за произошедшего усиления ограничительных мер в России. Сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь определяться скоростью смягчения ограничений, связанных с коронавирусом. В 2020 году, по прогнозу Банка России, объем ВВП может сократиться на 4—6%.