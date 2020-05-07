Адаптация российского рынка труда к снижению экономической активности в стране происходит в значительной мере через снижение зарплат и рост неполной занятости. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

В марте 2020 года безработица выросла до 4,6% (в феврале равнялась 4,4%), отмечают в ЦБ. На рост напряженности на рынке труда указывало отношение размещенных резюме к вакансиям, превышавшее значения предыдущих лет, следует из обзора. Увеличение безработицы произошло в условиях снижения спроса на рабочую силу. Согласно опросу IHS Markit PMI, в марте 2020 года на фоне замедления экономической активности из‑за распространения коронавируса и ослабления рубля было зафиксировано существенное сокращение занятости, особенно в секторе услуг.

Отдельные исследования указывают на рост неполной занятости. Согласно исследованию Центра стратегических разработок, посвященному поведению бизнеса в условиях распространения коронавируса и мер по борьбе с ним, одной из форм адаптации к приостановке производственной деятельности на период режима нерабочих дней в России стало увеличение скрытой безработицы (перевод сотрудников на неполное рабочее время, отпуск без сохранения заработной платы и др.). Опрос ООО «инФОМ» за апрель подтвердил, что часть работающих по найму была отправлена в отпуска (оплачиваемые или неоплачиваемые). Кроме того, работодатели допускали просроченную задолженность по оплате труда. В опросе «инФОМ» респонденты отмечали уменьшение зарплаты и других выплат, а также отсутствие заработной платы.

Банк России: деловая активность в марте ожидаемо снизилась По оценкам ЦБ, в I квартале 2020 года годовой темп прироста ВВП составил 1,5—2%, однако уже во II квартале он перейдет в отрицательную область из-за произошедшего усиления ограничительных мер в России.

«Таким образом, подстройка рынка труда к снижению экономической активности, по оценкам Банка России, может происходить в значительной мере через снижение заработной платы и рост неполной занятости, что будет сдерживать рост безработицы», — пишет регулятор.

В феврале 2020 года годовой рост номинальной заработной платы замедлился до 8,1% (с 9,1% в январе) за счет снижения темпов роста зарплат в торговле, обрабатывающих производствах, секторе транспортировки и хранения. В реальном выражении прирост заработной платы снизился до 5,7% (с январских 6,5%). По оценкам Банка России, в I квартале 2020 года прирост реальной заработной платы составил 5,5—6%.



Несмотря на поддержку со стороны роста трудовых доходов, в I квартале реальные располагаемые доходы населения незначительно снизились в годовом выражении (на 0,2%). Слабая динамика, вероятно, была обусловлена снижением прочих доходов (включая скрытые), а также опережающим ростом процентных и иных обязательных платежей, говорится в экономическом обзоре.