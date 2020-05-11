ПСБ активно поддерживает малый и средний бизнес и планирует присоединиться к объявленной 11 мая программе, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Прием заявок на выдачу новых целевых кредитов по ставке 2% на выплату зарплаты начнется уже в ближайшие дни. Мы полагаем, что данная программа окажет существенную поддержку бизнесу», — говорится в сообщении.



Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженным на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании.

Максимальный срок кредита — до марта 2021-го.