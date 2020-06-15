Число официально зарегистрированных безработных граждан в России выросло за два месяца на 1 млн 50 тыс. человек и превысило 2,4 млн человек. По данным Росстата, всего в стране свыше 4,5 млн безработных граждан, заявил в понедельник министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. По его словам, в центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тыс. человек.

Министр отметил, что в апреле было зарегистрировано свыше 450 тыс. безработных граждан, в мае — более 930 тыс. «С середины апреля и до конца мая в среднем в неделю в качестве безработных регистрировались 220 тысяч граждан. В июне этот показатель составляет 155 тысяч человек в неделю. Таким образом, рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», — добавил министр.

По словам Котякова, каждый второй гражданин, оставшийся без работы, получает поддержку. Также третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, планирующих увольнения или перевод работников на неполную занятость, при этом наблюдается рост числа вакансий. Сейчас на портале «Работа в России» представлено около 1 млн 200 тыс. вакансий, добавил министр и подчеркнул, что стабилизация на рынке труда в России ожидается в IV квартале 2020 года.