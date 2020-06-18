Потери российской экономики от киберпреступлений в 2020 году могут составить порядка 3,5 трлн рублей, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Потери экономики страны (в 2019 году. — Прим. ред.) составили около 2,5 триллиона рублей, и мы предполагаем, что эта цифра по итогам 2020 года может увеличиться примерно еще на 1 триллион рублей при условии, если мы все вместе не будем принимать самых экстренных мер по борьбе с киберпреступностью», — отметил Кузнецов. Он предположил, что к концу 2021 года число киберпреступлений может удвоиться.

По данным Сбербанка, в I квартале 2020 года количество киберпреступлений в России выросло на 83,9%. «Практически в два раза увеличилось количество киберпреступлений в России по сравнению с таким же периодом 2019 года. Вопрос и ответ очевиден: пандемия спровоцировала рост киберпреступности», — подчеркнул зампред Сбербанка.

На фоне кризиса растет и количество кибермошенников, порог знаний для «вхождения в отрасль» становится ниже. Сейчас, по данным Сбербанка, в России насчитывается около 1,5 млн киберпреступников. «Мы к концу этого года — в начале 2021 года прогнозируем рост киберпреступников в нашей стране примерно на 30%», — рассказал Кузнецов.