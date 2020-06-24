Абсолют Банк понизил первоначальный взнос по программе с господдержкой «Детская ипотека» до 15% от общей суммы кредита, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка по «Детской ипотеке» остается прежней — 4,99% годовых на весь срок кредитования.

Оформить «Детскую ипотеку» по льготной ставке могут семьи, у которых второй ребенок или последующие дети родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сумма кредита — от 300 тыс. до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для других регионов. Срок — до 30 лет, первоначальный взнос — теперь от 15%.

Для первоначального взноса, а также для частичного или полного досрочного погашения кредита в Абсолют Банке можно использовать материнский капитал.



За три недели июня Абсолют Банк выдал 205 млн рублей по программе «Детской ипотеки», а с начала 2020 года — более 2,1 млрд рублей, что в два раза превышает результат 2019 года за аналогичный период.