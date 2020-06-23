Мобильные операторы рассчитывают, что смогут использовать собственные биометрические технологии для удаленного подключения абонентов при продаже сим-карт через Интернет, если будет принят законопроект Минэкономики о дистанционном взаимодействии граждан и организаций. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на представителей МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона».

Минэкономики предложило альтернативную версию процедуры удаленной идентификации сотовых абонентов. В отличие от законопроекта Минкомсвязи она должна позволить операторам пользоваться собственными приложениями для проверки личности, не обязывая их подключаться к Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома». Для идентификации абонентов предполагается использование и ЕБС, и решений операторов сотовой связи, подтвердили в пресс-службе Минэкономики. Абоненту не требуется предварительно давать письменное согласие на обработку данных — оно будет получено оператором одновременно с началом прохождения идентификации, отметили представители операторов.

По словам юристов, вместе с принятием проекта законодателю следует предоставить гражданам эффективные способы защиты своих прав, в противном случае есть риск утечек биометрических данных. Эксперты Института исследований Интернета считают, что расширение числа возможных способов идентификации с использованием биометрии, которое предусматривает проект Минэкономики, напротив, хорошо не только с точки зрения возможностей операторов расширить спектр услуг, но и для безопасности данных пользователей.