Материнский капитал в 2021 году планируется проиндексировать на 4%, выплата на первого ребенка составит 485 282 рубля, на второго ребенка, если первый родился до 1 января 2020 года, — 641 282 рубля. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

«Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала (МСК)… определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Кроме того, в расходах на МСК учтены доплаты к МСК при рождении второго ребенка, для лиц, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 156 тыс. рублей в 2021 году, в 2022—2023 годах с учетом индексации МСК на темп роста инфляции — 4,0% ежегодно: в 2021 году на рождение первого ребенка — 485 282 рубля, на второго — 641 282 рубля», — говорится в документе.

Кабмин внес в Госдуму поправки об уточнении порядка перенаправления средств маткапитала Предлагается установить срок, в течение которого владелец государственного сертификата на маткапитал может обратиться с заявлением о распоряжении средствами на другие цели, — шесть месяцев после поступления отозванных средств на счет ПФР.

Согласно проекту бюджета ПФР, в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составит 504 693 рубля, на второго — 666 933 рубля. В 2023 году маткапитал увеличится до 524 881 рубля на первого ребенка и 693 610 рублей на второго.

С 2020 года семьи могут получить маткапитал при рождении первенца. Размер помощи составит 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Если первый ребенок родился раньше 2020 года, а второй — после 1 января 2020-го, семья сразу получит 616 617 рублей.