Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, страховые пенсии неработающих пенсионеров в следующем году будут проиндексированы на 6,3%, в 2022-м — на 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — на 5,6% (до 19 283 рублей).

Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022-м — на 3,9%, в 2023-м — на 3,7%, следует из документа.



Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021—2023 годах не планируется. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021-м 9 977 рублей, 2022-м — 10 307 рублей, в 2023-м — 10 693 рубля.