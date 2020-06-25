Необходимо усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с пандемией COVID-19, а также контролировать предстоящую реализацию долгосрочного плана действий по восстановлению экономики. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

«Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Это вопросы социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО. В их разработку палата внесла свой, причем солидный, вклад. Ее члены и ваши коллеги из регионов вошли в состав штабов по борьбе с коронавирусом, включились в формирование широкого общественного движения «Мы вместе». Очень хорошее начинание и хорошо проходит, полезная вещь оказалась», — сказал президент.

«Контроля с вашей стороны потребует и предстоящая реализация долгосрочного плана действий по восстановлению экономики, деловой жизни и занятости, — обратился он к членам ОП. — Добавлю, что при его подготовке были учтены и предложения Общественной палаты, кстати. Я прошу вас также подключиться к текущей корректировке и мониторингу национальных проектов. Уже не раз говорил: сами проекты должны быть понятны гражданам, приносить им ощутимую пользу, менять жизнь к лучшему. В этом весь их смысл, а значит, их результаты надо оценивать не по обезличенным отчетам чиновников, а исходя из мнения людей. И задача палаты — обобщать, концентрировать это мнение, тщательно ставить проблемные вопросы перед органами власти всех уровней».

Путин отметил, что Общественная палата способна взять на себя значительную часть усилий по более активному продвижению проектов, инициатив, в которых значимым является именно широкий общественный интерес и которые важны для развития страны, самореализации граждан. По его словам, это такие вопросы, как «народосбережение, поддержка образования, здравоохранения, предпринимательства, проекты развития общественной инфраструктуры, нацеленные на повышение качества жизни на всем пространстве страны — от Дальнего Востока до Калининграда».



«Общественной палате также будет правильно продвигать лучшие практики привлечения инвестиций, улучшения делового климата, задействовать потенциал всех региональных общественных палат для мониторинга и оценки качества инвестпроектов. Готовить свои предложения по наращиванию капиталовложений в российскую экономику, по поддержке предпринимательской инициативы, в том числе в высокотехнологичных сферах, а может быть, даже в первую очередь в высокотехнологичных сферах», — подчеркнул Путин.