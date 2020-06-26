Каждый третий банк из первой сотни в мае 2020 года понес убыток, а у каждого десятого он превысил 1 млрд рублей, общая прибыль сектора составила всего 1,5 млрд рублей, об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на опубликованную отчетность банков по РСБУ на 1 июня. В этот результат не вошли показатели банков, чья отчетность засекречена. За пять месяцев чистая прибыль составила 561 млрд рублей.

Самые значительные потери понес Альфа-Банк (43,4 млрд рублей). Также крупные убытки получили Московский Кредитный Банк (8,8 млрд рублей) и банк «Восточный» (3,7 млрд рублей). Согласно оценке издания, Промсвязьбанк получил убыток в размере около 1 млрд рублей.

В банках отмечают, что негативное влияние на финансовый результат оказали укрепление российской валюты, необходимость создания резервов, а также выплата налогов по итогам успешного I квартала. Также на финансовый результат банков повлияла высокая степень неопределенности, связанная с распространением СOVID-19, — кредитные организации приняли решение проактивно сформировать дополнительные резервы, что повлияло на финансовый результат.

По мнению экспертов, причины низкой прибыльности сектора в мае — комплексные, и резервирование здесь не доминирующий фактор. Основной фактор — это выпадающие процентные доходы на фоне кредитных каникул, а также выпадающие комиссионные доходы, которые объективно снизились на фоне снижения трансакционной активности клиентов, считают эксперты. По их прогнозам, восстановление прибыли банковского сектора состоится нескоро.