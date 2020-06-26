Каждый третий банк из первой сотни в мае 2020 года понес убыток, а у каждого десятого он превысил 1 млрд рублей, общая прибыль сектора составила всего 1,5 млрд рублей, об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на опубликованную отчетность банков по РСБУ на 1 июня. В этот результат не вошли показатели банков, чья отчетность засекречена. За пять месяцев чистая прибыль составила 561 млрд рублей.
Самые значительные потери понес Альфа-Банк (43,4 млрд рублей). Также крупные убытки получили Московский Кредитный Банк (8,8 млрд рублей) и банк «Восточный» (3,7 млрд рублей). Согласно оценке издания, Промсвязьбанк получил убыток в размере около 1 млрд рублей.
В банках отмечают, что негативное влияние на финансовый результат оказали укрепление российской валюты, необходимость создания резервов, а также выплата налогов по итогам успешного I квартала. Также на финансовый результат банков повлияла высокая степень неопределенности, связанная с распространением СOVID-19, — кредитные организации приняли решение проактивно сформировать дополнительные резервы, что повлияло на финансовый результат.
Накопленным итогом прибыль за пять месяцев текущего года составила 561 млрд рублей.
По мнению экспертов, причины низкой прибыльности сектора в мае — комплексные, и резервирование здесь не доминирующий фактор. Основной фактор — это выпадающие процентные доходы на фоне кредитных каникул, а также выпадающие комиссионные доходы, которые объективно снизились на фоне снижения трансакционной активности клиентов, считают эксперты. По их прогнозам, восстановление прибыли банковского сектора состоится нескоро.