Российские фондовые индексы растут в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,62% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 777,83 пункта. Индекс РТС повысился на тот же момент времени на 0,73% до отметки 1 266,31.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более оптимистичных», — обрисовала обстановку перед началом торгового дня в РФ аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы, скорее всего, выйдут в плюс и отыграют наблюдавшееся накануне в США повышение. Поддержку нефтегазовому сектору окажет и восстановление цен на «черное золото». Ситуация с коронавирусом, однако, будет ограничивать покупателей и провоцировать волатильность по ходу сессии. Выхода индексов Мосбиржи и РТС из краткосрочных диапазонов по итогам недели не ожидается», — прогнозирует она.