Ретейлеры, которые ведут свой бизнес в Интернете на базе «Битрикс24», смогут принимать моментальные платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), следует из релиза ДелоБанка (банковская группа СКБ-Банка).

Для этого необходимо открыть счет в ДелоБанке, зарегистрироваться в системе и осуществить подключение в центре продаж «Битрикс24».



«Не позднее следующего рабочего дня с момента подачи заявки торговая точка получит доступ к «куйарингу» (оплате товаров по QR-коду через СБП), а в перечне способов приема оплаты будет отображаться возможность оплаты товаров по QR-коду. Никакого дополнительного оборудования благодаря решению «Битрикс24» не потребуется, а комиссия при приеме оплаты по QR-коду ДелоБанка будет до пяти раз ниже, чем при классическом эквайринге», — сказано в сообщении.

