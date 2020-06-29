Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Эс-Би-Ай Банка на уровне «ВВВ-(RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняется в релизе АКРА , кредитный рейтинг отражает высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки материнской организацией, имеющей достаточно высокий уровень кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности Эс-Би-Ай Банка («bb-») обусловлена адекватной позицией по достаточности капитала, слабой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле.

С 2017 года японский финансовый холдинг SBI Holdings является единственным собственником банка, напоминают в АКРА.

Оценка бизнес-профиля определяется невысокой долей Эс-Би-Ай Банка на рынке России, прозрачной структурой собственности и приемлемым качеством управления. Кроме того, агентство учитывает влияние продолжающейся в настоящее время трансформации банка (в связи с адаптацией новой бизнес-модели и необходимостью оценки результатов ее реализации) на оценку субфакторов бизнес-профиля и в рамках сравнительного анализа.

«Утвержденная в 2018 году стратегия предполагала построение универсального банка, предоставляющего корпоративным клиентам из сегментов малого и среднего бизнеса, а также розничным клиентам (с акцентом на отдельные клиентские ниши) высокотехнологичные услуги по кредитованию и комплексному обслуживанию. Стратегия предусматривала активный рост объемов кредитования и клиентской базы в рамках указанных направлений. С учетом негативных экономических тенденций банк скорректировал ключевые стратегические задачи: теперь акцент сделан на увеличении кредитования крупных корпоративных клиентов, тогда как активный рост розничного направления переносится на будущие периоды», — уточняют в АКРА.

Аналитики указывают на сохранение у банка высокой способности к абсорбции убытков с учетом проводимой материнской организацией докапитализации. При этом, по оценке АКРА, для поддержания запланированных темпов развития и сохранения значительного буфера абсорбции непредвиденных убытков банку могут потребоваться дополнительные вливания в капитал.

Способность банка к генерации капитала на протяжении последних пяти лет остается низкой. Вместе с тем агентство отмечает, что связано это в основном с убытками от резервирования кредитов, предоставлявшихся банку в период до изменения его структуры собственности, а также инвестиционной стадией реализации новой бизнес-модели.

«Операционная эффективность Эс-Би-Ай Банка является негативным рейтинговым фактором. Это обусловлено высокими значениями CTI (cost to income) на протяжении последних трех лет, что, в свою очередь, связано с ростом операционных расходов в рамках реализации стратегии. При этом следует отметить, что на данный момент наблюдается тенденция к улучшению этого показателя», — сказано в релизе.



Ухудшение оценки риск-профиля до слабой учитывает значительное увеличение кредитного портфеля банка как в абсолютном объеме, так и с точки зрения его доли в активах. В этой связи АКРА не исключает, что стратегия банка по активному наращиванию объемов кредитования в сочетании с ухудшающимися экономическими условиями может оказать дополнительное давление на оценку риск-профиля. Доля проблемных активов в портфеле составляет почти 20%, что объясняется нахождением на балансе Эс-Би-Ай Банка проблемных ссуд, выдававшихся в интересах его предыдущего бенефициара. Агентство положительно оценивает тот факт, что проблемные ссуды покрыты резервами практически на 100%. Кредитный портфель и портфель гарантий, сформированные банком в рамках реализации новой стратегии, по оценке АКРА, обладают приемлемым кредитным качеством. Система управления рисками Эс-Би-Ай Банка оценивается агентством как удовлетворительная.

