Наибольший в России средний размер пенсии в 2019 году был установлен в Чукотском автономном округе, наименьший — в Дагестане, свидетельствуют данные опубликованного на сайте Минтруда доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году .

В обзоре отмечается, что, по информации Росстата, в 2019 году в РФ при незначительном снижении общей численности населения продолжила расти численность лиц старшего возраста. Так, из 146,7 млн человек 36,6 млн находились в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25% населения страны.

«Процесс старения населения, выражающийся в возрастании доли граждан старшего поколения в населении страны, вызван снижением суммарного коэффициента рождаемости и ростом продолжительности жизни», — поясняется в докладе Минтруда, где уточняется, что «средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении возросла для мужчин с 67,75 года в 2018 году до 68,23 года в 2019 году, для женщин — с 77,81 года до 78,17 года в 2019 году».

Согласно приводимым в докладе данным Пенсионного фонда России, на 1 января 2020 года средний размер пенсии в целом по стране составил 15 697,46 рубля. В разрезе федеральных округов наибольший ее размер отмечен в Дальневосточном (17 472,86 рубля) и Северо-Западном (17 378,02 рубля) федеральных округах, наименьший — в Северо-Кавказском (13 545,01 рубля), Южном (14 390,04 рубля) ФО и городе Байконуре (13 494,43 рубля).

«В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском (28 219,13 рубля) и Ненецком (25 215,13 рубля) автономных округах, Камчатском крае (24 409,59 рубля), Магаданской области (24 304,94 рубля), наименьший — в Республике Дагестан (12 411,37 рубля), Калмыкии (13 350,12 рубля), Кабардино-Балкарской Республике (12 473,37 рубля)», — указано в докладе.

В Минтруде напоминают, что всем неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года с целью доведения материального обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ, производится социальная доплата к пенсии. По данным ПФР, на 1 января 2020 года численность пожилых граждан — получателей социальной доплаты к пенсии увеличилась и составила более 3,9 млн человек (в 2018 году — 3,5 млн), из них 1,5 млн человек (как и в 2018-м) — получатели федеральной социальной доплаты к пенсии, более 2,4 млн (в 2018-м — 1,9 млн) — региональной социальной доплаты. Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии составил 1 167,74 рубля в месяц (в 2018-м — 1 067,14 рубля), региональной социальной доплаты — 4 562,81 рубля (в 2018-м — 4 601,58 рубля в месяц).

В числе прочего в докладе сообщается, что доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФР, увеличилась на 1 января 2020 года до 19,6% (на 1 января 2019 года равнялась 19,4%).



Прогнозируется, что численность населения старше трудоспособного возраста к 2024 году увеличится до 40,8 млн человек (27,6%), а к 2030 году — до 43,7 млн. Старшее поколение будет составлять более 29% населения страны.