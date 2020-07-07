



• Количество банкротств физлиц в первом полугодии 2020-го выросло на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это следует из данных единого реестра «Федресурс». Также в июне количество российских граждан, объявленных банкротами, стало рекордным — 11,5 тыс. человек, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. На такие показатели повлияло то, что суды с конца марта и до середины мая рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц, чем обычно, пояснили в организации.

• За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. рублей возросла с 38,1% до 44,6%, одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. рублей. Таковы данные совместного опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива». Согласно исследованию, наибольшее число россиян живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. Доля этой группы за время пандемии выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне. Больше всего граждан с таким доходом проживают в Кабардино-Балкарии (56,3%), Астраханской области (55%), Ставропольском крае (52,6%), Новгородской (42,9%) и Волгоградской (48,3%) областях.

• МСП, микропредприятия, крупный бизнес и индивидуальные предприниматели заключили кредитных соглашений на сумму около 300 млрд рублей, в том числе 90,6 млрд выделено на кредиты на фонд оплаты труда под 0% (36,4 тыс. кредитных соглашений) и 209,3 млрд — на ФОТ под 2% (84,3 тыс. кредитных соглашений). Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития. Антикризисные меры правительства включают также предоставление субсидий на заработную плату, которые выдаются из расчета 12 130 рублей на сохраненное рабочее место в месяц. В апреле удалось поддержать 3,64 млн рабочих мест, а в мае — 3,54 млн: это более 23% занятых в МСП и порядка 5% занятых в целом по экономике. При этом основная масса субсидий пошла на поддержку микропредприятий, в том числе ИП без работников.

• Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края больше всех боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса. Такие результаты исследования «Национальный индекс тревожностей» представили в коммуникационной компании «Крос». Анализ сообщений в соцсетях выявил также опасения по поводу изменения образа жизни у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Новосибирской области. Краснодарский край и Республика Крым — в лидерах по тревожности в связи с сорванным в этом году отпуском.