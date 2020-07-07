Банк «Русский Стандарт» — участник ассоциации «ФинТех» — подключился к сервису «Цифровой профиль». Сервис доступен пользователям портала «Госуслуги», имеющим подтвержденную учетную запись, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Благодаря «Цифровому профилю» при подаче заявки на кредит можно не вводить данные вручную, а применить автозаполнение, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Вся нужная информация загрузится автоматически из государственных систем, что позволит совершать юридически значимые действия без необходимости предоставлять оригиналы документов», — говорится в релизе.

В банке напоминают, что в мае Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис «Цифровой профиль». На площадке ассоциации «ФинТех» участвующие в проекте банки совместно с ее экспертами проработали концепцию сервиса, бизнес-процессы, а также сформировали перечни данных, необходимых для наполнения цифрового профиля гражданина и оказания финансовых услуг в дистанционном формате.

Сейчас «Цифровой профиль» объединяет 30 типов сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и др. Их человек может по своему усмотрению предоставлять различным организациям в режиме онлайн для совершения юридически значимых действий.