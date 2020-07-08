Сбербанк получил в июне чистую прибыль в размере 62,3 млрд рублей, а за январь — июнь 2020 года — 337,5 млрд. Такие показатели полугодовой отчетности по РСБУ, рассчитанные по внутренней методике Сбербанка, приводятся в его релизе .

Согласно данным финансового документа, полугодовая чистая прибыль банка снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Чистый процентный доход вырос на 11,7% относительно шести месяцев 2019 года, что, как объясняют в банке, обусловлено в большей степени снижением стоимости фондирования, а также эффектом от снижения взносов в фонд страхования вкладов с начала года, и составил 687,2 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход вырос относительно шести месяцев прошлого года на 7,4%, до 227,5 млрд рублей, в основном в результате увеличения чистых доходов от расчетно-кассовых операций на 14,8% и двукратного роста доходов от брокерского обслуживания. «В июне трансакционная активность по банковским картам продолжила восстановление, рост чистых доходов по ним за месяц составил 21,8% год к году», — указано в релизе.

Там уточняется, что в июне признан убыток от модификации кредитов клиентам в размере 14,2 млрд рублей, возникший при их реструктуризации по государственным и собственным программам банка.

Активы Сбербанка в июне увеличились на 1,9% (по сравнению с началом года — на 8%), до 29,9 трлн рублей.

В июне банк выдал максимальный с начала года объем кредитов — 1,6 трлн рублей.

В июне корпоративным клиентам выдано около 1,3 трлн рублей кредитов, за полугодие — 6,2 трлн рублей, что на 28% больше, чем год назад. В рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму 157 млрд рублей. Остаток портфеля за месяц уменьшился на 0,3% без учета валютной переоценки и составил около 14,1 трлн рублей.

Розничным клиентам в июне выданы кредиты на сумму более 300 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в мае, и на 20% — по сравнению с июнем прошлого года. «В июне по ипотечным кредитам выдан рекордный объем для этого года, в том числе в рамках государственных и собственных программ льготного кредитования», — отмечают в банке. Остаток портфеля за месяц вырос на 1,2% и превысил 7,5 трлн рублей.

В общей сложности рост кредитного портфеля за месяц составил 0,2% без учета валютной переоценки.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остался на уровне 2,22%.

Объем средств клиентов в июне увеличился на 2,7%: объем средств физических лиц — на 3% (в том числе за счет выплат в рамках государственной программы поддержки семей с детьми), юридических лиц — на 2,1%.

Базовый и основной капиталы банка изменились в июне незначительно и составили 3,989 трлн рублей. Общий капитал в июне сократился на 119 млрд рублей (или на 2,51%, согласно данным отчетности), до 4,627 трлн, за счет исключения из расчета части субординированного кредита Банка России на 150 млрд рублей, переданной Минфину в соответствии с федеральным законом № 49 от 18 марта 2020 года.

Достаточность базового и основного капитала банка на 1 июля 2020 года — 13,66% (плюс 0,58 процентного пункта за месяц), общего капитала — 15,8% (плюс 0,28 п. п.).



«В июне мы увидели явное восстановление экономической активности, что привело к росту спроса на кредитование со стороны как корпоративных клиентов, так и населения, — комментирует финансовый директор Сбербанка Александра Бурико. — Положительная динамика в трансакционном бизнесе способствовала увеличению комиссионного дохода. При этом объем заявок на реструктуризации, связанных с COVID-19, заметно снижается. В результате за первое полугодие Сбербанк заработал 337,5 миллиарда рублей, рентабельность капитала составила 14,7%».