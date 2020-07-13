Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий страховщиков указывать в договоре с физлицом размер комиссии посредника, пишет «Коммерсант» . Это относится ко всем обязательным видам (включая ОСАГО), страхованию домов и квартир в рамках закона о защите жилья граждан от ЧС, вмененным видам страхования, когда полис является условием для допуска к профдеятельности (нотариусы, оценщики, арбитражные управляющие и так далее), страхованию имущества туристов и полисам в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по потребкредитованию.

Как говорится в пояснительной записке, «законопроект разработан в целях получения гражданами полной информации о стоимости страховой услуги и реализации возможности адекватно оценить риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора страхования». Депутаты отмечают, что доля премии, собранной страховщиками с участием посредников, составляет не менее 70%, доля вознаграждения посредников растет. По данным ЦБ, по итогам I квартала 2020 года средний размер комиссии на рынке составил 29%. Самыми активными продавцами страховок остаются банки, их средний размер комиссии равен 36,4%, далее следуют автодилеры — 35,9%.

По словам участника страхового рынка, бывали случаи, когда в кредитных видах страхования размер комиссии доходил до 97% премии. Он уточнил, что рыночный размер комиссий характерен для видов, которые нельзя навязать, например каско с вознаграждением посредника в размере 25—30%. По полисам от несчастного случая размер комиссии один из самых высоких, если страхование связано с потребкредитованием. Автодилеры берут за продажу каско примерно 40%. В страховании выезжающих за рубеж при оформлении турагентствами их комиссия составляет 40%, если такой же полис покупать на сайте страховщика — 0%, у агента страховщика — 15—20%. Хотя размер комиссии по ОСАГО законодательно ограничен 10%, страховщики, по словам собеседника, за прибыльного клиента могут дать и 30—40% комиссии.

Брокерское сообщество считает инициативу депутатов излишней. Требование к страховщикам во всех случаях раскрывать размер комиссии в конечном итоге сведется к тому, что клиенты, заключающие договор со страховой компанией без посредника, напрямую, сначала будут требовать от страховщиков снижения тарифа на сумму потенциального агентского вознаграждения, а потом вообще начнут судиться со страховыми компаниями по этому поводу, отмечают брокеры. По их словам, обязанность раскрывать размер агентской комиссии по требованию страхователя записана в законодательстве, но существует масса способов обойти это требование. Идея обязать раскрывать комиссии или жестко их ограничивать не сработает, решать проблему следует изменением подхода к регулированию страховых посредников, считают эксперты.