Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса, пишет РБК . Об этом в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Дмитрий Дягилев. По его словам, «черная» касса действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико.

Одна из схем, заявил Дягилев, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации: деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них не попала в государственный финансовый мониторинг в автоматическом режиме.

По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около 2 млн рублей). В день начисления премий был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, и за полтора часа руководство банка купило иностранную валюту по такому курсу на сумму более 1 млн долларов, рассказал Мехмедов.

В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка Комитет государственной безопасности Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «ОНТ».

Как утверждают в КГК, работу «черной» кассы координировал Андрей Григорович, который отвечал в банке за розничный бизнес, и зампред банка Сергей Добролет. С 2016 года этим занимались заместитель председателя правления Кирилл Бадей и помощница Бабарико Елена Карагачева. По словам Дягилева, с 2010 по 2019 год по такой схеме проведены махинации с облигациями на общую сумму более 20 млн долларов.