Комитет государственной безопасности Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «ОНТ».

Как сообщил Бычек, в основу обвинения легла в том числе преступная схема, реализованная Белгазпромбанком и компанией «ПриватЛизинг». Всего по делу задержано более 20 человек.

«Суть этого бизнеса заключалась в следующем. «ПриватЛизинг» реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за эти товары за счет кредитных ресурсов банка», — рассказал Бычек, добавив, что успешность бизнеса зависела от условий кредитования банком «ПриватЛизинга».

По словам представителя следствия, руководство банка, в том числе Бабарико, получало «откаты» от компании за кредитование на выгодных условиях. Чтобы легализовать эти деньги, руководители Белгазпромбанка учредили несколько зарубежных фирм, в том числе в офшорных зонах. На их счетах аккумулировались средства.

«Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям», — заявил Бычек.

По делу Белгазпромбанка задержаны около 20 человек Около 20 человек задержаны в Белоруссии по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и его топ-менеджерами. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг в эфире белорусского телеканала «Беларусь-1» глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.

Виктора Бабарико, который считался главным соперником Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента Белоруссии, задержали вместе с сыном Эдуардом 18 июня.

Позже Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.



Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сообщал, что его подзащитный отрицает предъявленные ему обвинения и намерен отстаивать свою невиновность.