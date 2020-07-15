Банк России установил официальные курсы валют на 16 июля.

Курс доллара понизился на 32,77 копейки, составив 70,7998 рубля (71,1275 рубля на 15 июля). Курс евро увеличен на 21,62 копейки до 80,8392 рубля (80,623 рубля на 15 июля).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 12:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 70,77 рубля (минус 10 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 80,9 рубля (плюс 15 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов равняются 70,65—70,94 рубля за доллар и 80,64—81 рубль за евро.