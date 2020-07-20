🔹 Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020—2025 годы. На 1 июля объем госдолга составил 14,8 трлн рублей, из которых 11,2 трлн — внутренние обязательства, а еще 3,6 трлн — внешние. Это примерно 13% ВВП, если сравнивать сумму обязательств с показателями, предусмотренными последней редакцией закона о бюджете, принятой до пандемии. ВВП на 2020 год оценивался на уровне 113 трлн рублей. В последнем макропрогнозе Минэкономразвития показатель был скорректирован до 106 трлн рублей. Госдолг составляет примерно 14% ВВП.

🔹 Кибермошенники переключили свое внимание на интернет-роутеры. За прошлый год, по данным Trend Micro, количество атак на роутеры выросло в десятки раз. По данным компании, резкий рост попыток взлома роутеров наблюдается с октября прошлого года. Если в начале 2019 года фиксировалось по 9—10 млн попыток в месяц, то в сентябре — уже 23 млн, в октябре это число подскочило почти до 100 млн, а в декабре достигло пика в 250 млн попыток. С помощью ботов злоумышленники блокируют доступ к какому-либо сайту и требуют у его владельцев выкуп в обмен на прекращение атаки. Также хакеры могут продавать свои услуги третьим лицам.



🔹 Треть выпускников, окончивших вузы в 2016—2018 и 2017—2019 годах, не работают по специальности, кризис, связанный с пандемией, может увеличить этот показатель примерно на 10%. Об этом говорится в исследовании, проведенном Высшей школой экономики на основе данных государственной статистики. Самая сложная ситуация с работой по полученной специальности наблюдается на Северном Кавказе, где 46,6% местных жителей (по данным занятости выпускников 2017—2019 годов), окончивших университет, выбирают другие сферы занятости. Немногим лучше дела обстоят на юге страны, где не по профессии работают 36%.

🔹 Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании Росгосстрах Банка и НАФИ. Часть россиян готовы к использованию альтернативных инструментов инвестиций в такой ситуации: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложат 6%, а в недвижимость — 4% опрошенных. Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Остальные опрошенные затруднились с ответом.