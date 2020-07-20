Количество просроченных автокредитов выросло за апрель — май на 3,5% до 112 тыс. единиц. Их доля в портфеле уже превышает 7,2%. Фактически уже каждый 13-й кредит на автомобиль находится в дефолте, в начале года лишь по каждому 15-му такому кредиту были проблемы с выплатами. Таковы данные совместного исследования НАПКА и БКИ «Эквифакс».

Наибольший объем просроченной задолженности сформировался в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Чаще других допускают задержки при погашении полученных кредитов собственники Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. Среди должников преобладают мужчины — 70%. Около половины из них в возрасте 25—35 лет. У 90% из них автомобиль, находящийся в залоге, является единственным.

«За два месяца режима самоизоляции портфель автокредитов сократился более чем на 40 млрд рублей. Это стало рекордным снижением за последние пять лет. Если в конце марта 2020 года объем автокредитов превышал 840,6 млрд рублей, то на начало июня этот показатель составил около 801 млрд рублей. Таким образам, за апрель — май рынок потерял около 5%. В количественном выражении портфель сократился на 63,8 тыс. (в процентном выражении — на 4%) и составил на начало июня 1,5 млн кредитов», — сказано в сообщении.