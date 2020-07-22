Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БыстроБанка на уровне «ruBB». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «негативный», что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожиданиями агентства по повышению рисков в сегменте автокредитования на фоне пандемии, что может привести к ухудшению качества активов, увеличению давления на буфер капитала и на рентабельность бизнеса. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов и ликвидной позицией, высокой рентабельностью бизнеса при чувствительной позиции по «капиталу и приемлемой оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении агентства.

БыстроБанк — средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Ижевске. Основной специализацией выступает розничное кредитование, а именно выдача авто- и потребительских кредитов.

Невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные масштабы деятельности банка на российском банковском рынке и высокую концентрацию бизнеса на одном сегменте (автокредиты составляют более 50% валовых активов на 1 июня 2020 года). Банк входит в топ-10 по объему портфеля автокредитов на 1 января текущего года, однако его доля на рынке автокредитования РФ составляет около 2%.

Банком поддерживаются приемлемые значения нормативов достаточности собственных средств, при этом агентством отмечается снижение устойчивости капитала к потенциальной реализации кредитных и рыночных рисков. Так, в среднем с начала 2020 года уровень буфера капитала по нормативу Н1.0 позволяет выдерживать обесценение не более 5,8% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств против 6,8% за 2019 год.

По мнению агентства, поддержание буфера по капиталу на текущем уровне может быть недостаточным ввиду ожидаемого роста стоимости риска из-за последствий пандемии коронавируса на горизонте одного года, а также в связи с потенциальным увеличением объемов регрессных требований по ранее проданным с баланса кредитам.

«В настоящее время бизнес банка характеризуется высокими показателями эффективности деятельности. Однако в течение второго полугодия 2020 года рентабельность бизнеса может оказаться под давлением в результате падения продаж на авторынке и сокращения чистой процентной маржи на фоне общего снижения процентных ставок в банковском секторе», — сказано в релизе.

Качество корпоративного управления, по мнению аналитиков, в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что позволяет поддерживать высокую операционную эффективность и удовлетворительное качество активов. Согласно стратегии на 2019—2022 годы, банк планирует консервативные темпы роста кредитного портфеля на горизонте планирования (не более 3% по розничным ссудам) при поддержании нормативов достаточности капитала на текущих уровнях. Однако, учитывая высокую конкуренцию на рынке и повышенные риски ведения бизнеса в условиях экономической нестабильности, реализация утвержденной стратегии развития, по мнению агентства, будет находиться под давлением и не позволит существенно нарастить долю банка на рынке.