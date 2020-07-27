Промсвязьбанк (ПСБ) запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новый продукт по эквайрингу — тарифный план «Смарт-ставка», говорится в релизе финучреждения. Это дифференцированная ставка, которая в зависимости от оборота компании по картам автоматически пересчитывается раз в месяц, — чем выше оборот, тем ниже тариф.

«В первые два месяца компания получает минимальный фиксированный тариф по эквайрингу. В дальнейшем при увеличении объемов выручки клиенту не надо обращаться в банк для снижения тарифа и подписания дополнительных документов. Изменение тарифа происходит автоматически», — сказано в сообщении.

В рамках «Смарт-ставки» предусмотрено несколько тарифов для различных сфер деятельности клиента: для супермаркетов и продуктовых магазинов — от 1,89%, для ресторанов быстрого обслуживания — от 1,49%, для компаний из сферы здоровья и образования — от 1,79%, для аптек — от 1,99%, для АЗС — от 1,99%. Для предприятий остальных сфер деятельности «Смарт-ставка» стартует от 2,19%, уточнили в банке.