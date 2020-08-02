Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», запустил программу лояльности «Бонусы» для зарплатных, дебетовых и кредитных карт, в рамках которой клиенты могут получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Накопленные бонусы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов-партнеров и путешествия (авиа и ж/д билеты, бронирование номеров в отелях) на сайте программы лояльности. Бонусы начисляются за покупки по всему миру без ограничений, включая интернет-покупки», — говорится в релизе.

Дополнительные бонусы начисляются за покупки в интернет-магазинах партнеров (при переходе на сайт магазина с сайта программы). Механизм начисления и списания бонусов максимально прозрачен — чем выше категория карты и объем покупок, тем больше вознаграждение.

Для получения бонусов достаточно просто оплачивать покупки картой Новикомбанка, подключенной к программе. «При первом подключении предусмотрено начисление приветственных баллов — 300 бонусов для карт категорий Standard / Classic / «Классическая» / Gold и 500 бонусов — для карт категорий Platinum / Infinite / «Премиальная». Клиент может оплатить бонусами 100% стоимости покупки (без ограничений), один бонус равен одному рублю. Чтобы получать больше баллов, можно оформить дополнительные карты для родных и близких и копить бонусы всей семьей. Покупки по картам, выпущенным к счету, суммируются — размер вознаграждения увеличивается», — отмечается в сообщении.

Программу можно подключить к любой рублевой карте Новикомбанка. Для удобства клиентов предусмотрены различные каналы подключения — при посещении офиса банка, через звонок в контакт-центр или через персонального менеджера в организации, где держатель карты получает зарплату. Если клиент уже пользуется опцией «Кешбэк» и хочет сменить ее на программу «Бонусы», то он может сделать это бесплатно, уточняют в банке.