Совкомбанк в ближайшие годы будет использовать опционную программу для повышения мотивации менеджмента, пишет «Коммерсант» . Расходы по ней в первом полугодии уже составили 186 млн рублей, а в целом под программу зарезервировано около 3,4% акций банка. Как сообщил первый зампред банка Сергей Хотимский, при подготовке IPO и после его проведения будут использоваться различные способы мотивации, среди которых будут преобладать денежные стимулы. При определенных обстоятельствах акции, приобретенные группой, могут быть проданы отдельным сотрудникам. По его словам, опционная программа рассчитана до 2023 года, в ней могут участвовать акции, ранее выкупленные у акционеров.

Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие, банк выкупил у миноритариев 675 млн акций (3,4% от уставного капитала) за 5,2 млрд рублей. Таким образом, на дату выкупа весь банк оценен в 151,8 млрд рублей, тогда как капитал банка составлял 137 млрд рублей, то есть ценные бумаги выкупались исходя из соотношения 1,1 к капиталу. Тогда же аналитики оценивали стоимость банка в 140—170 млрд рублей. Расходы на опционную программу во II квартале составили 186 млн рублей. Опционные договоры с представителями менеджмента были заключены в апреле 2020 года, следует из отчета.

Использование формата опциона перед IPO со стороны эмитента выглядит логично, указывают участники финансового рынка. В IPO все очень сильно завязано на стоимости акций, а стоимость акций сильно завязана на результаты банка, отметил один из собеседников издания. Если выбирать программу поощрения в виде премирования, то корреляция премии и результата не такая жесткая. Ключевой показатель, который больше всего волнует инвесторов, это насколько топ-менеджмент замотивирован в повышении капитализации компании, считают банкиры. По словам экспертов, опционные программы не распространены среди российских банков, а если это касается компаний с государственным участием, то такие моменты должны быть еще и согласованы с правительством, а это долгий процесс.