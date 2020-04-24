Возможности для первичного публичного размещения акций (IPO) Совкомбанка могут появиться в 2021 году, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.

«В этом году — точно нет, в следующем году — мы не исключаем, то есть может быть такой сценарий, при котором в следующем году могут быть окна для IPO», — отметил Сергей Хотимский.

Напомним, Совкомбанк привлек в акционерный капитал консорциум международных инвесторов в 2018—2019 годах. В сентябре 2018-го в банке сообщали, что планируют привлечь минимум 300 млн долларов в ходе IPO, тем самым увеличив капитал на 20% и более. Тогда же Хотимский говорил, что банк будет готов к проведению первичного размещения ко II кварталу 2019 года после присоединения к нему РосЕвроБанка. Позднее СМИ писали, что Совкомбанк может провести публичное размещение акций до середины 2020 года.

Акционеры Совкомбанка рассмотрят возможность листинга акций на бирже

Время для потенциального размещения выбрано очень удачно.