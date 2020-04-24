Возможности для первичного публичного размещения акций (IPO) Совкомбанка могут появиться в 2021 году, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.

«В этом году — точно нет, в следующем году — мы не исключаем, то есть может быть такой сценарий, при котором в следующем году могут быть окна для IPO», — отметил Сергей Хотимский.

Напомним, Совкомбанк привлек в акционерный капитал консорциум международных инвесторов в 2018—2019 годах. В сентябре 2018-го в банке сообщали, что планируют привлечь минимум 300 млн долларов в ходе IPO, тем самым увеличив капитал на 20% и более. Тогда же Хотимский говорил, что банк будет готов к проведению первичного размещения ко II кварталу 2019 года после присоединения к нему РосЕвроБанка. Позднее СМИ писали, что Совкомбанк может провести публичное размещение акций до середины 2020 года.