🔹 Рубль в июле сильнее ослаб к евро, чем к доллару и в целом к корзине ключевых иностранных денежных единиц, свидетельствуют данные Банка России. К доллару рубль ослаб по сравнению с июнем на 2,9% по номинальному курсу, реальный курс рубля к доллару снизился за месяц на 3,1%. К евро зафиксировано ослабление рубля в июле на 4,2% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 4,1%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился за месяц на 3,5%, реальный, по оценке, — на 3,3%.

🔹 Российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией: фиксируется превышение числа нанятых над числом уволенных, а также сокращение доли работников, находящихся в вынужденном простое и в отпусках за свой счет. Об этом говорится в мониторинге Минтруда, данные для которого ведомство собирает с помощью портала «Работа в России». По мнению экспертов, если исходить из схожести выборки мониторинга Минтруда сейчас и в 2008 году, можно сделать вывод о том, что нынешний кризис повлиял на российский рынок труда меньше, чем это было 12 лет назад.

🔹 Альтернативой продаже санированных банков может быть их передача от Центробанка правительству, считает аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Саватюгин, отвечающий за аудит финансовых рынков, государственного долга и использования средств Фонда национального благосостояния. По его словам, регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ. Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — реализовать такую же схему, как со Сбербанком: перевести их на правительство, и тогда уже цена не так важна, потому что собственник не меняется, отметил Саватюгин, подчеркнув, что это его мнение как эксперта, а не позиция СП.

🔹Добровольное медицинское страхование (ДМС) стало недоступным для многих сотрудников малого и среднего бизнеса (МСБ), компании массово отказываются от этой услуги во время пандемии. Об этом рассказали представители крупнейших страховщиков. От ДМС отказывались компании из туристического, гостиничного и розничного бизнеса, не успевшие оперативно или в полной мере перейти в онлайн-формат. Также стали более востребованными программы медстрахования с франшизами и опциями, позволяющими оптимизировать бюджет. По мнению аналитиков, быстрого восстановления спроса со стороны МСБ ждать не приходится, он начнет расти по мере общего улучшения ситуации в экономике.