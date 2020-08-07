Альтернативой продаже санированных банков может быть их передача от Центробанка правительству, считает аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Саватюгин, отвечающий за аудит финансовых рынков, государственного долга и использования средств Фонда национального благосостояния. Об этом пишет РБК . По словам аудитора, регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ. Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — реализовать такую же схему, как со Сбербанком: перевести их на правительство, и тогда уже цена не так важна, потому что собственник не меняется, отметил Саватюгин, подчеркнув, что это его мнение как эксперта, а не позиция СП.

Он считает, что правительство должно выработать единую стратегию в отношении госбанков. По словам аудитора, банки конкурируют друг с другом за клиентов.

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Как отметил аналитик Fitch Антон Лопатин, в отличие от правительства, которому банки обычно нужны под конкретные цели, ЦБ сможет слить кредитные организации или трансформировать их бизнес-модели для повышения инвестиционной привлекательности, а регулирование по-прежнему остается общим для всех банков. Кроме того, в случае передачи банков правительству возникает вопрос цены: если это будет передача по справедливой стоимости, то есть в текущей ситуации с дисконтом, то убыток возьмет на себя ЦБ, если по балансовой — правительство, предупредил Лопатин. Банки, которыми владеет регулятор, представляют всего 3% системы, отметил он.

По мнению управляющего директора агентства НКР Станислава Волкова, передача правительству будет заморозкой ситуации на долгие годы — у него сейчас нет жестких целей по продаже активов, на них никто не давит и никто их не обвиняет в конфликте интересов. В итоге это закончится тем, что санированные банки будут присоединены к другому госбанку и никто не будет продавать их в рынок, пояснил Волков.

Как напомнил Саватюгин, СП вскоре проведет проверку Фонда консолидации банковского сектора и всей процедуры санации банков с 2017 года. В дальнейшем нагрузка на ФКБС вряд ли будет большой — сейчас все банки, которые будут испытывать финансовые затруднения, скорее будут подлежать отзыву лицензии с выплатами через АСВ, считает аудитор. Он не ожидает проблем у крупных госбанков в связи с кризисом, но многие частные региональные банки к концу года будут нуждаться в санации на фоне просрочек и неплатежей, а банкиры попытаются сдать лицензии.