Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,14% и составил 2 988,5 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,99% до отметки 1 282,44 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,31%. Бумаги Сбербанка подешевели на 0,87%, «Норильского никеля» — на 0,63%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,41%, «Газпрома» — на 0,57%.

Российский рынок акций в четверг вечером фиксирует прибыль после обновления пиков накануне, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи долгое время находится у отметки 2 985 пунктов, инвесторов очень манит цель на 3 000 пунктах, но рынок настолько дорогой, что сделать его еще дороже никто не решается. Индекс РТС сполз к 1 280 пунктам, что неудивительно на курсовой качке: сегодня связь между поведением доллара и РТС вернулась и хорошо прослеживается», — комментирует эксперт.