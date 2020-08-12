Доля сельских территорий, где присутствуют отделения и представители Россельхозбанка, до конца 2020 года увеличится на 25,7 процентного пункта и достигнет 97,2%. Об этом заявили в среду в кредитной организации.

«Расширение филиальной сети Россельхозбанка, то есть повышение доступности финансовых услуг, принципиально важно в первую очередь для территорий и населенных пунктов, где работают аграрии, — это наша ключевая целевая аудитория и драйвер роста национальной экономики. От увеличения охвата выиграют и малые фермерские хозяйства, и крупный агробизнес, и, конечно, четверть населения России, проживающая на сельских территориях. До конца года мы планируем увеличить охват филиальной сети на сельских территориях еще на 25,7 процентного пункта. А к 2022 году показатель будет доведен до 100%», — комментирует заместитель председателя правления РСХБ Денис Константинов.

На 1 июля 2020 года филиальная сеть банка охватывала 71,5% сельских населенных пунктов.

В банке подчеркивают, что расширение филиальной сети происходит за счет охвата как сельских, так и городских территорий. Так, с начала 2020 года в городах России было открыто 20 отделений Россельхозбанка.



На данный момент стопроцентный охват сельских территорий сетью РСХБ обеспечен в четырех регионах: Кабардино-Балкарии, Курской и Рязанской областях, Республике Марий Эл. Охват на уровне 90% и выше достигнут в Новгородской, Владимирской, Орловской, Ростовской, Мурманской областях, Чувашии, Республике Алтай, Бурятии, Башкирии и Калмыкии. Охват территории Краснодарского края составляет 80%.