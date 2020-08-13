Российские банки впервые провели сделку по предоставлению синдицированного кредита в цифровом формате, пишет «Коммерсант» . Координирующим уполномоченным ведущим организатором кредита стал Райффайзенбанк, рассказал его представитель. В синдикате приняли участие Альфа-Банк, Росбанк, Международный Инвестиционный Банк и ОТП Банк. Получателем семилетнего синдицированного кредита на сумму до 9,1 млрд рублей стал «Росводоканал». Кредитное соглашение подписано в российском праве по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования, но стороны сделки использовали усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

По словам руководителя управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрия Средина, синдицированные кредиты в цифровом формате имеют два важных преимущества перед традиционным форматом: географический охват и толерантность к ошибкам.

Нововведение в сделке заключается в полностью электронном документообороте, что в условиях пандемии значительно упрощает процедуру подписания документов большим количеством участников сделки, отмечают эксперты. По их мнению, проведение подобных сделок полностью в электронном виде еще не является общепринятым трендом на банковском рынке и пока носит пилотный характер.