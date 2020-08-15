Банк «Ренессанс Кредит» запустил чат в мобильном приложении на платформе Android, говорится в релизе финучреждения.



«Клиент может задать любой интересующий его вопрос по продуктам и сервисам «Ренессанс Кредита» в специальном диалоговом окне. Специалист банка подключится к беседе и ответит на возникшие у пользователя вопросы», — сказано в сообщении.

Процесс запуска нового сервиса происходит поэтапно. Сейчас чат доступен 150 тыс. пользователей мобильного банка с ОС Android. В ближайшее время оценить смогут также владельцы смартфонов с операционной системой iOS. До конца года доступ к чатам будет предоставлен всем клиентам «Ренессанс Кредита», уточнили в банке.

