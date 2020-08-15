Банк ДОМ.РФ снизил процентные ставки по «Экспресс-Овердрафту»: представители малого бизнеса могут получить кредит по ставке от 9,5%, следует из релиза финучреждения.

«Овердрафт предоставляется с лимитом до 30 млн рублей для покрытия кассовых разрывов. Продукт оформляется по упрощенной процедуре с минимальным пакетом документов. Залогового обеспечения не требуется. Решение о предоставлении овердрафта в Банке ДОМ.РФ принимается по экспресс-технологии, которая позволяет максимально сократить сроки рассмотрения. Финансирование доступно к использованию сразу после одобрения, до перевода оборотов в банк», — сказано в релизе.

На сниженную процентную ставку смогут рассчитывать как новые, так и действующие клиенты банка.