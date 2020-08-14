Банк России рекомендует страховщикам самостоятельно получать из автоматизированной информационной системы сведения о прохождении техосмотра теми автовладельцами, которые оформили (оформят) полис ОСАГО в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года без диагностической карты. Об этом говорится в соответствующем информационном письме регулятора.

«Информацию о том, что страхователь прошел техосмотр, в систему должны направлять операторы техосмотра. Они обязаны делать это не позднее чем через сутки после его окончания», — разъясняет пресс-служба Центробанка.



Регулятор напоминает, что возможность оформить ОСАГО без диагностической карты была предоставлена гражданам из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. «В этом случае автовладелец должен пройти техосмотр не позднее чем через месяц после снятия ограничений в регионе (и обязательно до 31 октября 2020 года). Если этого не сделать, страховщик будет иметь право регрессного требования, то есть взыскания с автовладельца суммы возмещения, выплаченного по его полису при страховом случае», — подчеркивают в ЦБ.