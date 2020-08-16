У россиян появится возможность пополнять банковские карты на кассах магазинов. Пилотный проект в ближайшие месяцы запустит Промсвязьбанк, пишут «Известия» .

В ПСБ считают, что услуга будет востребована в удаленных и небольших населенных пунктах, где слабо развита инфраструктура по приему платежей (кассы, банкоматы, платежные терминалы, салоны сотовых операторов). Снять наличные или пополнить карту можно будет рядом с домом в продуктовом магазине, без похода в отделение банка или к платежному терминалу, отметили в банке.



Запуск пилотного проекта по зачислению денег на карты через кассы магазинов рассматривают также банк «Ак Барс», «ДОМ.РФ» и крымский РНКБ, но сроки пока не определены, заявили изданию в этих кредитных организациях. Платежная система Visa обсуждает с участниками рынка реализацию сервиса по пополнению баланса платежных карт на кассах, сообщил ее представитель. Он не уточнил, планируется ли в ближайшее время проводить пилотные проекты.



Возможность пополнения банковских карт через кассы магазинов сейчас обсуждается, подтвердили изданию в Банке России. Там отметили, что системное решение задачи с учетом действующего законодательства и пожеланий кредитных организаций требует определенного времени. Для создания эффективного механизма могут потребоваться изменения в нормативные акты ЦБ, допустили в регуляторе.



«Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах», — подчеркнули в ЦБ.

Благодаря подобному сервису россиянам не нужно будет идти в банк или к банкомату для того, чтобы пополнить карту, так как операции по зачислению наличных они смогут проводить в ближайшем магазине на кассе. Сегодня данная услуга доступна при условии, что человек что-то покупает в магазине.

