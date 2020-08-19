Банки начали тестирование технологии, которая позволит превратить любой смартфон в платежный терминал при оплате через Систему быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсант» . Банковская группа СКБ-Банка запустила такой пилотный проект. Параллельно аналогичное приложение разрабатывал и банк «Русский Стандарт», в качестве альтернативы уже запущена возможность формирования статических QR-кодов для c2b-переводов через СБП в онлайн-кабинете корпоративных клиентов, отметили в кредитной организации.

Как поясняют в СКБ-Банке, технология позволяет принимать безналичные платежи по QR-коду и формировать квитанции банковского перевода, используя устройство в качестве полноценного терминала безналичной оплаты с помощью СБП. По словам директора по инновациям СКБ-Банка Виталия Копысова, это полноценный продукт, который может выступать как приложение третьего участника для нескольких банков и платежных агрегаторов. Как сообщили в СКБ-Банке, приложение доступно к скачиванию и содержит необходимый набор функций, позволяющий сгенерировать QR-код для операции, принять оплату или осуществить возврат средств покупателю с помощью смартфона.

Банки планируют внедрить в банкоматах функцию переводов по номеру телефона По словам экспертов, переводы с использованием АТМ востребованы там, где мало распространены современные модели мобильных телефонов, на которые можно установить банковские приложения.

Уже есть возможность использовать сам по себе смартфон как платежный терминал для приема карт с бесконтактным чипом: осенью прошлого года технологию SoftPOS представила Samsung. Функция доступна на «старших» моделях смартфонов Samsung с модулем NFC. В августе стало известно, что Mobeewave продана Apple. Однако в представленной банками технологии SoftPOS для СБП есть существенное отличие: для приема денег не нужен модуль NFC, а значит, платежным терминалом может стать любой смартфон.