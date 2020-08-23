Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Хоум Кредит Банк запустил акцию по карте «Польза». По условиям акции новые клиенты с дебетовой картой «Польза» будут в течение 90 дней получать 15% кешбэка за все покупки. Для этого нужно оплачивать их «Пользой» со смартфона — через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Кешбэк начисляется баллами «Польза» по курсу, согласно которому 1 балл равен 1 рублю.

Россельхозбанк запустил «Свою карту». РСХБ позиционирует ее как «основной, локомотивный карточный продукт». Карта может быть как дебетовой, так и кредитной. Основным преимуществом продукта «Своя карта» в банке называют возможность выбора одной из двух опций: «Кешбэк на все» и «Выбери свой кешбэк». В рамках опции «Кешбэк на все» на бонусный счет клиента начисляется кешбэк в размере до 4% от суммы покупок по карте.

Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новую кредитную карту «Фреш». В новом предложении АТБ сделал упор на молодежный сегмент с целью оказать необходимые услуги тем, кто только делает первые самостоятельные шаги в финансовом мире. Среди преимуществ: бесплатная карта с грейс-периодом, быстрое принятие решения, минимум документов и требований и привлекательная программа лояльности с кешбэком до 10% (любимые категории разработаны с учетом потребностей молодежи: развлечения, образование, спорт и красота).